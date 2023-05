Intervenuto in diretta Twitch sulla 'Bobo TV', l’ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano ha parlato della finale di Champions che la sua ex squadra si giocherà contro il mostruoso Manchester City: "Noi quattro ovviamente tifiamo Inter. Sono interista, come posso dire il contrario? Poi, è normale che il City sia meglio, gioca meglio, è più forte. È la squadra più forte del mondo e questo è sotto gli occhi di tutti. Che partita farà l’Inter? Il pallino del gioco lo avrà esclusivamente il Manchester perché che giochi con il Real, l'Inter o la Sanmartinese il pallino del gioco lo avrà sempre lei e deciderà che lei che gara che vuole fare. L’Inter dovrà ripartire con coraggio, con tre o quattro persone, e dovrà fare in modo di non fare andare in vantaggio il City come fatto con la Fiorentina perché poi diventa difficile. Più la gara va per le lunghe, più i nerazzurri hanno possibilità di giocarsela. Il City ha più possibilità ed è ovvio però se mi dicono che al rigore numero 100 vince l’Inter, io firmo adesso. Il City è favorito e avrà il pallino dall'inizio alla fine, ma poi vediamo. L’Inter farà una gara attendista, poi ci sono gli episodi: un calcio piazzato, un errore di un giocatore della squadra di Guardiola... Puoi mettere la partita sulla retta via e giocartela in contropiede però tra il dire e il fare ci sono tante situazioni di mezzo. Incrocio le dita e speriamo bene. Haaland la soluzione? No.

La soluzione è sempre Guardiola. Dico pure che quast'anno il City, andata e ritorno, ha perso con una squadra che in Inghilterra gioca 3-5-2, il Brentford. È una casualità? L'Inter gioca uguale quindi dico: si giocasse la partita. Loro di te possono fare ciò che vogliono, se iniziano a girare ti fanno paura e se tu non riparti mai ti fanno girare la testa. Però se riparti e fai un gol, e magari poi un altro, la situazione cambia e la partita si mette nel verso giusto. Dico: vai a prenderli, poi vediamo. Al massimo perdi".