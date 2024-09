Antonio Cassano si unisce al coro di elogi per Davide Frattesi, non senza aggiungere una nuova (e non primaria) stilettata a Barella. "Non viene mai calcolato all'Inter e in nazionale è in assoluto il miglior giocatore dell'era Spalletti. La volta scorsa ho detto che secondo me è meglio di Barella", dice Cassano a Viva el Futbol.

"Non è il genere di giocatore che mi fa impazzire, Frattesi, ma fa la doppia fase, si butta nello spazio, ha gol nelle gambe, ha cilindrata alta, recupera palla e infatti il gol di Kean a Israele parte da lui. Non viene menzionato a caratteri cubitali, merita fiducia anche nel club", ha proseguito Cassano.