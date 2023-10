"La gente mi dice: mi sento tradita e delusa. Cosa dire?". A dirlo è il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando al convegno dei Giovani industriali a Capri del caso scommesse che ha coinvolto tre giocatori della Nazionale italiana. "Ci sono dei comportamenti individuali e di questo che bisogna parlare, ci saranno dei processi dei giudici sportivi e penali. Noi possiamo esprimere dei giudizi di fondo senza personalizzare. Ma dopo ci dobbiamo porre il problema dal punto di vista sociale, senza ipocrisia.

Abodi però aggiunge un timore: "Temo che cercheremo di trovare come al solito, in maniera tutta italiana, un responsabile ma qui dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti insieme affrontare il disagio", ha proseguito non trascurando l'impatto che la vicenda potrebbe avere sulle nuove generazioni "perché un calciatore, un uomo di sport come un artista è un riferimento".