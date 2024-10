Torna alle cronache la questione 'plusvalenze' che tanto aveva scosso l'ambiente Juventus e che poco dopo lo scoppio dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino aveva portato alle dimissioni dell'ex management bianconero. Tra gli otto imputati comparivano anche alcuni esponenti della vecchia dirigenza del club piemontese tra cui l'allora presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved e gli ex direttori sportivi Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. "La trasmissione dell’indagine a Roma era stata decisa dalla Cassazione che aveva dichiarato l’incompetenza territoriale di Torino, ordinando lo spostamento del fascicolo nella Capitale" si legge su Calcio e Finanza che svela la data per la prima udienza preliminare al Tribunale di Roma fissata dal gup Anna Maria Gavoni per il prossimo 5 dicembre.