Caso archiviato e nessuna sanzione quello che riguardava l'arbitro Gianpaolo Calvarese, sotto inchiesta dopo l'esposto presentato dall'ex arbitro Rosario Abisso: "Al termine dell’incontro tra i giallorossi e il Genoa dello scorso 5 febbraio, Calvarese era andato, secondo quanto riferito da Abisso, nello stanzino del direttore di gara per chiedergli conto di quanto avesse scritto nel referto a proposito dell’espulsione di Zaniolo - si legge su Calcio e Finanza -. Spaventato da alcune ricostruzioni di stampa che parlavano di un «tentativo di rabbonimento» di Calvarese, Abisso qualche giorno dopo la partita ha denunciato per iscritto l’episodio, provocando l’apertura di un’indagine interna della Procura Arbitrale. In seguito, è stato poi avviato d’ufficio il procedimento in Procura della FIGC". Secondo le novità rese note da Il Tempo, è stata disposta l’archiviazione del fascicolo, decisione condivisa con la Procura Generale dello Sport del Coni e comunicata alle parti.