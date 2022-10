Nelle ore in cui il clima del calcio italiano è stato fortemente avvelenato dalle puntuali polemiche arbitrali, in questo caso scoppiate a margine di Fiorentina-Inter 3-4, Lorenzo Casini, presidente della Serie A, non chiude la porta all'introduzione del 'challenge' legato al VAR: "Penso possa essere uno strumento utile, se ovviamente limitato come numeri - ha detto durante 'La politica nel pallone' su GR Parlamento -. Il VAR, secondo gli studi, come tempi, sta su una media di un calcio di punizione, quindi non c’è problema reale di tempo effettivo per un challenge di squadra a tempo. Una soluzione che toglierebbe quel clima di sospetti e polemiche che accompagna spesso il gioco del calcio".