Paolo Casarin, ex arbitro e oggi opinionista a Radio Anch'io Lo Sport, commenta quanto accaduto ieri durante Bologna-Inter nei minuti finali della partita. "Dodici o tredici metri più avanti sono tanti per battere una rimessa. Non sempre si va così avanti - afferma Casarin -. Serviva maggiore attenzione da parte dell'arbitro, ma si era a fine partita e forse c'era poca attenzione".

"Prima di segnare questo gol c'è stato anche un errore della difesa - dice ancora l'ex arbitro -, c'è un insieme di cose che hanno portato al gol. Se l'arbitro avesse visto avrebbe capovolto la rimessa. Ho sentito comunque molta calma e correttezza da parte di Inzaghi".