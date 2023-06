Romelu Lukaku non ha avuto bisogno del conforto dei suoi compagni di nazionale, a cui si è unito oggi a quattro giorni dalle cocente delusione provata a Istanbul per la finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City. "Non abbiamo dovuto tirarlo su di morale, mentalmente Romelu è molto forte - ha raccontato Yannick Carrasco in conferenza stampa -. So come ci si sente, io ho perso la Champions ai rigori (nel 2016 contro il Real Madrid, ndr). Non è facile, ma è il nostro lavoro. E Romelu era lì con pieno entusiasmo. Si è allenato bene".