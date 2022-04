Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Atalanta si sofferma sugli ultimi rumors legati all'attaccante Giacomo Raspadori: "No, non stiamo parlando con la Juventus, ma con qualche altra squadra sì. Siamo soltanto all’inizio, c’è interesse ma non c’è nulla di concreto. Non abbiamo necessità di vendere".