Restano due partite al Sassuolo per concludere la stagione. La prima è quella in programma tra pochi minuti contro il Bologna, l'altra sarà nel prossimo fine settimana contro il Milan. "Una partita importante in cui dobbiamo far bene per dare continuità - dice l'ad neroverde Giovanni Carnevali parlando della gara con gli emiliani -. Siamo molto contenti di quanto fatto e dobbiamo concludere nel modo migliore. Le due partite che mancano sono molto importanti. Maxime Lopez? L'obiettivo è mantenere la rosa più possibile vicina a quella di adesso".