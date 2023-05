Andrea Carnevale, attuale responsabile scouting dell’Udinese ed ex attaccante di Roma e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Cusano Italia Tv parlando anche della finale di Champions League tra Inter e Manchester City: "Ci sono 3 squadre che disputeranno la finale, c’è l’Inter, la Roma e la Fiorentina. Il bottino è straordinario. Era da tempo che non si vedevano 3 squadre italiane arrivare in fondo alle coppe europee. Io in Champions avevo detto che la squadra di Pep Guardiola avrebbe vinto. Mi farebbe piacere che fosse Simone Inzaghi a trionfare ad Istanbul, ma sarà davvero dura.

Mai come quest’anno il City è così forte, anche perché c’è un elemento che si chiama Erling Haaland. Mi auguro che vinca l’Inter ma penso che il City avrà la meglio. La Roma può battere il Siviglia. È una partita difficilissima ma complimenti alla Roma, José Mourinho ha fatto un ottimo campionato. La Fiorentina è una bellissima sorpresa, può farcela”.