A qualche ora dalla gara di ritorno di Conference League contro il Bodo/Glimt dopo il 2-1 dell'andata in Norvegia, Carles Perez durante un'intervista al quotidiano spagnolo AS ha parlato anche dei due pesanti incontri in campionato con Napoli e Inter: "Sono due match chiave per vedere se riusciremo a raggiungere la Juventus per il quarto posto. Nelle ultime 10 partite siamo quelli che hanno totalizzato più punti, vogliamo continuare così" ha detto l'attaccante della Roma.