Sconfitta lontana dai pronostici quella dell'Inter a Bologna di ieri sera che manda ancora una volta all'aria le certezze del campionato come lamenta Fabio Caressa in un video pubblicato sul suo canale YouTube: "Sta saltando ogni statistica, inizio davvero a capire ben poco di questo campionato. Tutte le squadre che sono andate in testa hanno avuto alti e bassi. Sono rimasto molto sorpreso dalla partita dell’Inter con il Bologna, abbiamo tutti dato per scontato la vittoria della squadra di Inzaghi che ha pagato l'assenza di alcuni giocatori come Handanovic e Bastoni. Poi è vero che l'Inter non ha perso per Dimarco al posto, ma per Radu. Certo che sul discorso palla al portiere dovremmo aprire una parentesi. Problema già riscontrato: il PSG è uscito dalla Champions per l’errore di Donnarumma, il Venezia ha perso uno scontro diretto fondamentale per un errore del portiere, ora l’Inter rischia di perdere lo scudetto per un errore del portiere. Direi che sia il caso di dire basta, il portiere deve parare. Adesso il campionato è tutto in mano al Milan che non può sbagliare".