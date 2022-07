Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa si sofferma in un'analisi sul mercato dell'Inter partendo dal ritorno di Romelu Lukaku e dall'arrivo di André Onana: "Lukaku è stato la differenza fondamentale tra vincere e non vincere lo scudetto - esordisce -. È giusto fare delle considerazioni: Mkhitaryan è un ottimo acquisto, Asllani è un buon acquisto, Lukaku è un ottimo acquisto, Onana… mah. Secondo me gioca sempre Handanovic. Onana non mi ha mai convinto, è quello che non serve ad una squadra come l’Inter: è un portiere che fa grandissime cose ma è incostante, tranne un paio di stagioni. Anche se è uno più spettacolare non so se sarà titolare: capisco sia stato un affare, ma forse sarei andato su un portiere italiano. È un grande punto interrogativo, auguro all’Inter che vada tutto bene ma non mi convince al 100%".