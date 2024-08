Intervenuto sulle frequenze del suo canale Youtube, Fabio Caressa ha inquadrato le prospettive nerazzurre: "L’Inter va avanti con le convinzioni avute in questi anni, mi sembra sempre più sicura di sé, sempre più sicura di quello che fa, i giocatori sanno quello che devono fare quando sono in campo e cosa ci si aspetta da loro. Stanno vincendo le squadre, dove i giocatori fanno quel metro in più per il compagno. Sicuramente in questo l’Inter è un passo in avanti. Credo che la difficoltà in campionato potrebbe essere il calo di energia che deriva dalla grande concentrazione che ci sarà in Champions League".