L'Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso Milan, di cui Giorgio Furlani, alumnus dell'ateneo americano, è amministratore delegato. Una carta che riporta alcune dichiarazioni da parte di Gerry Cardinale, proprietario del fondo RedBird, che spiega come si costruiscono nella sua visione gli obiettivi da raggiungere nel breve e nel lungo termine: “Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il ‘vincere con intelligenza.’ L’Inter ha vinto lo Scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta (il riferimento è all’ex proprietario insolvente Steven Zhang, non al club in sé, ndr) - è questo davvero quello che vogliamo?".

Cardinale prosegue: "Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno- lo capisco. Per i miei investitori che si concentrano sull’apprezzamento del valore finale, il mio lavoro è posizionare l’AC Milan per lottare per lo scudetto ogni anno, qualificarsi per la Champions League ogni anno, e andare il più lontano possibile nella Champions League ogni anno - questo è ciò che massimizza il flusso di cassa e il valore del marchio. È la coerenza e la minore ampiezza nella volatilità delle performance che massimizza il valore e, in ultima analisi, la longevità”, nella traduzione di MilanNews.it.