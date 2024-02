"Amo San Siro ma la domanda è: possiamo migliorare? Io dico di sì, abbiamo esperienza nel costruire stadi e quindi farò una compagnia per costruirlo e poi aiutare gli altri club italiani a costruire il loro impianto" ha detto Gerry Cardinale, ospite insieme a Zlatan Ibrahimovic del forum del Financial Times, a proposito della questione stadio.

Sul rendimento attuale del Milan e su un possibile cambio futuro di allenatore:

"Bisogna sempre evolversi, non siamo soddisfatti di non essere primi. Siamo una squadra giovane e con tanti giocatori nuovi, non facendo male non significa che stiamo facendo bene. Ci sono stati tanti infortuni, dovremo valutare il nostro staff".

