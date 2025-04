Nel corso di '1 Football Club', programma in onda su 1 Station Radio, il dirigente Stefano Capozucca si è pronunciato in merito alla lotta per lo Scudetto: "Dal principio ho sempre detto che l’Inter è la favorita numero uno per vincere lo Scudetto. Ha un organico importante, una rosa di alto livello. Ha giocatori, soprattutto in difesa, che fanno la differenza. Per me è la squadra migliore della Serie A e credo che alla fine vincerà. Mi auguro anche che possa fare strada in Champions League: sarebbe un successo per tutto il calcio italiano".