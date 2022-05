Presente negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l’allenatore Fabio Capello analizza così la lotta Scudetto in Serie A: “Perisic secondo me è il giocatore che ha fatto la differenza in tutto il campionato, se è in campo ti preoccupi perché riesce ad arrivare sul fondo, crossa, mette bene la palla. Oggi l’Inter mi è piaciuta, era partita così così contro un’Udinese tonica e ha dimostrato di essere in grande condizione. Questo sarà molto importante nelle ultime tre giornate”.