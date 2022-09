Fabio Capello, intercettato da Radio Deejay, ha parlato del nerazzurro Romelu Lukaku: “La bravura dell'Inter è stata mettere in evidenza la sua caratteristica migliore. Quando parte in contropiede è incontenibile, in Italia non ci sono difensori che lo possono fermare. L'unico che ci riusciva era Chiellini che spendeva un fallo per non lasciarlo partire. Adesso sta trovando un po’ meno spazio, rimane però un giocatore di un certo peso”.