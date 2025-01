Erano tanti, ieri, i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti del Via del Mare per assistere alla partita col Lecce, provenienti dalla Puglia e da altre zone del Mezzogiorno. E non solo nel gremitissimo settore ospiti: anche nelle altre zone dello stadio i sostenitori di Lautaro Martinez e compagni erano disseminati a macchia di leopardo e puntualmente, a questa mescolanza sugli spalti si uniscono sgradevoli problemi di ordine pubblico. Come riporta Leccezionale.it, in particolare, in Tribuna Centrale Superiore una tifosa nerazzurra ha esultato balzando in piedi dal proprio seggiolino inneggiando a Mehdi Taremi al momento del gol segnato su rigore dall'iraniano: i sostenitori giallorossi l’hanno dapprima subissata di insulti e fischi ma poi, alla sua reiterata esultanza mostrando la maglia di Marcus Thuram che indossava, è stata raggiunta da diversi spruzzi di acqua lanciategli contro da alcune bottigliette. Per riportare l’ordine sono interveuti gli steward che hanno cambiato posto alla ragazza ed al suo accompagnatore.

Quasi contemporaneamente, altri disordini si sono registrati nello stesso settore ma nella zona più vicina alla Curva Sud, mentre gli scontri più violenti si sono vissuti nel settore Distinti Nord-Ovest con numerosi tifosi nerazzurri allontanati dagli steward che hanno faticato non poco, subendo anche qualche colpo proibito da parte degli inferociti spettatori di fede leccese che non hanno tollerato quell’esultanza nel proprio settore. Come se non bastasse, a fine partita si è verificato anche il lancio di numerose bombe carta durante il passaggio dei veicoli con a bordo i supporters della squadra ospite. A farne le spese, riferisce il Quotidiano di Puglia, due poliziotti che sono rimasti feriti: dopo l'assistenza medica, sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi.