Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, Dario Canovi, noto procuratore sportivo, ha parlato del futuro di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina accostato fortemente ai piani di mercato dell'Inter: "Purtroppo la palla di vetro ancora non mi è arrivata (ride, ndr). Quando giungono certe offerte è difficile rifiutarle. Per ora non sono arrivate, spero per la Fiorentina che resti. Il rinnovo? Dovremmo ragionare come fanno i club europei. Non è facile non pensare al futuro in queste situazioni, quindi ad un anno dalla scadenza si dovrebbe provare a cedere il calciatore perché è nell'interesse del club. Però non è la fine del mondo arrivare alla scadenza. Non dimentichiamo poi che certi giocatori in scadenza fanno fatica a trovare una soluzione".