L'agente di mercato Alessandro Canovi, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del momento di forma dell'Inter di Simone Inzaghi, protagonista di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

"È un campionato dove poche squadre hanno capito come funzionare. L'anomalia del Mondiale in inverno e l'assenza di preparazione estiva ha creato non pochi problemi. Si vede nelle grandi squadre, non si vede il progetto tecnico di Inter e Juve - le sue parole -. L'Inter deve ritrovare se stessa. L'assenza di Perisic è importante, ma l'Inter ha una fra le rose migliori del campionato insieme a Milan e Napoli".