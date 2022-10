"L'Inter può ottenere grandi risultati in Europa dopo essersi qualificata agli ottavi per il secondo anno consecutivo". E' il pensiero espresso durante 'Super Tele', programma in onda su DAZN, da Antonio Candreva, ex centrocampista nerazzurro, oggi in forza alla Salernitana.

"La squadra di Inzaghi ha perso punti in campionato, ma può ambire a vincere lo scudetto perché è matura e forte - ha aggiunto -. Ha perso tanto con l'assenza di Lukaku, uno che fa la differenza, ma ora c'è la fiducia che ti regalano i risultati positivi".