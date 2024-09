"Ho passato l’estate come fossi in ritiro. Mi sono allenato con un preparatore. Ora lo faccio a Milano. Chiaro che toccare il pallone da solo è diverso da fare un allenamento in gruppo. Non sono abituato a stare in attesa. Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, i tifosi, l’avversario. Ma il fuoco dentro è acceso. Il calcio è la mia vita. Sono convinto di poter dare molto, vado come uno di 28 anni". Svincolato dopo l'esperienza con la Salernitana, a 38 anni Antonio Candreva non ha intenzione alcuna di mollare e lo dice chiaro e tondo alla Gazzetta dello Sport.

Nel corso dell'intervista, Candreva non esita a definire l'Inter, sua ex squadra, come la favorita per il titolo: "Ha dimostrato di essere più forte. Ed è più forte in tutto. Ma è un campionato molto avvincente. Equilibrato. Mai come quest’anno sono cambiati tanti allenatori in partenza. Ben 13. E quindi significa portare concetti e metodi nuovi".