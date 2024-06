Dopo la brutta sconfitta rimediata contro i Paesi Bassi, il Canada affronterà questa sera la Francia nel nuovo test prima del debutto in Copa America del prossimo 20 giugno. Il ct della Nazionale della foglia d'acero Jesse Marsch, intervenendo in conferenza stampa, ha parlato così dei Bleus: "È una squadra incredibilmente potente e dotata, ovviamente con talenti di alto livello. Penso sia la migliore al mondo in quasi ogni ruolo, o nella categoria delle migliori al mondo in ogni ruolo".

L'ex allenatore del Lipsia sprona però Tajon Buchanan e compagni a dare il massimo contro i più quotati avversari, senza arrendersi in partenza: "Cercheremo di essere incredibilmente organizzati ma cercheremo di non essere passivi. Che sfida ma che grande opportunità. Mi aspetto che i nostri giocatori siano all’altezza”.