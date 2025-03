Il nome di Tajon Buchanan, laterale dell'Inter ceduto in prestito al Villarreal lo scorso gennaio, compare nella lista dei convocati del Canada per la semifinale di Concacaf Nations League contro il Messico di venerdì 21 marzo. Nella giornata di ieri, il ct Jesse Marsch ha comunicato la scrematura definitiva da 60 a 23 giocatori, includendo anche l'ex Bruges che in Spagna sta provando a trovare la continuità che Simone Inzaghi non ho potuto garantirgli.

Ready to compete for a trophy



Your #CANMNT squad for the 2025 @CNationsLeague Finals pic.twitter.com/X0Uj5jYL1m — CANMNT (@CANMNT_Official) March 12, 2025