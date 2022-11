Arriva una prima dichiarazione da parte di un giocatore della Nazionale del Camerun a proposito della vicenda André Onana. Ad esprimersi è il difensore dei Seattle Sounders Nouhou Tolo, che non nasconde la propria amarezza per l'allontanamento del portiere dell'Inter: "Penso che André sia ​​un giocatore molto importante per il gruppo. Credo però che la Federazione abbia preso una decisione. Siamo qui per concentrarci sulla partita contro il Brasile. Ci mancherà, è vero, ma dovremo guardare avanti. Spero che andrà tutto bene".