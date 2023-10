Arrivato in postazione TF1 sul prato del Pierre Mauroy di Lille dopo la partita con la Scozia, Eduardo Camavinga ha espresso il suo sincero stupore per la prova di Benjamin Pavard contro la scozia: "Francamente sono rimasto scioccato, era in modalità rapace d'area questa sera. Sono contento per lui, aveva anche la fascia da capitano. Sono molto felice per lui".