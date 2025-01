Sui canali social di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese dice la sua sulle proteste di Gian Piero Gasperini per l'arbitraggio in Inter-Atalanta. Partendo dalla prima rete di Dumfries.

"E' vero - dice Calvarese - che l'olandese prova a scansare Scalvini usando un braccio, ma è troppo poco per essere fallo e non c'è fuorigioco di De Vrij che non ha alcun impatto sulle capacità di Carnesecchi di parare e non è sulla linea di visione. Ha ragione l'allenatore atalantino quando dice che il corner da cui nasce il gol non doveva essere assegnato"