"L'Inter ha perso consapevolezza, i calciatori erano abituati a essere guidati in maniera rigida, forse oggi c’è troppa anarchia. Quando sei obbligato a vincere e non arrivano i risultati qualcosa manca in ognuno dei protagonisti". Lo ha detto Alessandro Calori, ex difensore di Udinese e Perugia, parlando a Tuttomercatoweb.com della crisi di risultati della squadra di Simone Inzaghi. Finito, come sempre accade in questi casi, sul banco degli imputati come l'origine di tutti i mali: "Quando le cose non vanno il colpevole è più di uno - spiega Calori -. Dare la responsabilità solo ad una persona scarica le colpe per poi responsabilizzare i calciatori. In campo però vanno i calciatori”.