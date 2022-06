Alessandro Calori, ex difensore e capitano dell'Udinese, ha accolto il ritorno di Zico a Udine a 39 anni dal suo arrivo. TuttoMercatoWeb l'ha intercettato per fargli qualche domanda di carattere generale sul momento poco felice del calcio italiano.

Come si spiega la crisi del calcio italiano con la Nazionale ancora fuori dal Mondiale?

"Prima di tutto sono d'accordo con Baggio quando dice che è assurdo che non venga dato di diritto alla Nazione campione d'Europa un posto al Mondiale. È una follia. Dopo tre anni d'imbattibilità e un Europeo vinto sembra tutto da buttare. Questi però siamo noi italiani: un popolo che si esalta e si distrugge in un attimo. È anche vero che non ci stiamo preparando al ricambio generazionale. Una cosa che succede anche nei settori giovanili. Se cresci dei ragazzi e poi non giocano fra i Professionisti rischi anche di perderli. Se tutte le squadre di Serie A facessero la seconda squadra con solo calciatori italiani, daresti modo di far crescere ai giovani e di entrare poi subito in prima squadra".