Parlando dopo la partita di Izmir vinta contro l'Islanda, il capitano della Nazionale turca Hakan Calhanoglu si è speso in difesa del tecnico Vincenzo Montella, difendendolo dalle critiche ricevute in patria: "Ho un rispetto infinito per ogni allenatore. Gioco in Nazionale da molti anni, ho lavorato con molti allenatori. Ognuno ha idee diverse e la cosa va rispettata. Siamo stati la squadra che ha segnato gol senza attaccante agli Europei. Oggi, l'allenatore è lui e il suo sistema va rispettato".

L'interista poi rincara la dose ribattendo alle critiche anche nei suoi confronti: "Il mio pensiero è questo, forse perché sono nato e cresciuto in Germania, alcune persone mi vedono come un espatriato. Vedono l'allenatore come uno straniero. Magari vogliono che sia un allenatore turco. Queste critiche esistono nel calcio, ma non dovrebbero. L'allenatore ci ha dato molto contributo e impegno e c'è ancora quell'atmosfera familiare. Questo è molto importante per noi".