A testimonianza della grande unità del gruppo costruito da Simone Inzaghi, arriva la notizia della partenza di Hakan Calhanoglu con tutta la squadra per Udine, dove domani l'Inter affronterà un delicatissimo match contro i bianconeri di Gabriele Cioffi. Il turco, nonostante l'indisponibilità per squalifica, ha voluto rimanere vicino ai propri compagni per questo passaggio fondamentale del campionato nerazzurro.