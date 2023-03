Dopo aver accompagnato Simone Inzaghi in conferenza stampa, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu si è presentato anche ai microfoni di Sportmediaset in vista del big match di domani contro il Porto: "Ci teniamo dentro questa concentrazione, questo fuoco. Vogliamo andare avanti in Champions, sappiamo cosa ci aspetta domani. Ho giocato già una volta qui, conosco l'atmosfera. Ma la squadra dopo Spezia è molto concentrata, non vediamo l'ora di andare in campo domani".

Cos'è che non funziona?

"Non voglio parlare di quello che non va, l'importante è essere pronti domani. Quello che è successo ormai è passato, abbiamo già analizzato gli errori e siamo preparati bene per domani. Ho visto bene la squadra, domani vogliamo passare".