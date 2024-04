Prima della botta vincente di Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu ha instradato l’Inter verso la rimonta col suo ennesimo gol dal dischetto. Ma come fa a essere così infallibile dal dischetto? Così risponde ai microfoni di Sky Sport: “Ho sentito un po’ di pressione per la prima volta, eravamo sotto 1-0 e se sbagliavo magari non vincevamo la partita. Ero molto concentrato, Okoye è molto alto e quindi ho calciato basso e forte perché per portieri così i palloni calciati in quel modo sono sempre più difficili. Ne parlo sempre anche con Yann Sommer”.

Quei festeggiamenti fanno capire che anche voi sentite l’obiettivo sempre più vicino?

“Quando si avvicinano gli obiettivi, l’attenzione è sempre più alta. Siamo nervosi a volte perché vogliamo vincere, abbiamo visto un’Udinese che cercava sempre il contropiede. Il gol loro nasce da un mio passaggio sbagliato per Dumfries fatto perché volevo velocizzare il gioco. Ma nella ripresa siamo entrati bene, avevamo fame di vittoria e non abbiamo sbagliato”.

Oggi avete mostrato una voglia di vincere molto importante, il discorso Scudetto ormai è questione di quando. Questo vi aiuterà a pensare di riscrivere tanti record?

“Abbiamo fame e voglia di vincere e non mollare, nel calcio può succedere di tutto. Stiamo cercando di dare il massimo ad ogni allenamento, l’Inter non ha mollato mai oggi e questo sarà importante anche per le prossime partite. Faremo vedere di voler centrare l’obiettivo che abbiamo in testa”.

Cosa non riuscivi a gestire nel primo tempo?

“Ho sbagliato solo il passaggio del gol dell’Udinese, ho fatto 2-3 tiri in porta e ho provato sempre a stare più offensivo e fare gol prima possibile. Ho fatto un errore, magari devo stare più tranquillo ma ho in testa quell’obiettivo e voglio vincere. Devo stare più calmo, normalmente non sbaglio perché sono più concentrato. Nel secondo tempo è stato importante non mollare dopo il rigore e vincere”.

Vincere lo Scudetto nel derby per te sarà più bello?

"Non mi piace parlare delle altre mie squadre, ho un bel rapporto coi miei ex compagni. Quello che è successo è il passato, ho sempre sofferto ma non ho mai parlato. Sono concentrato sui miei compagni che sono meravigliosi, e ringrazio anche i tifosi dell'Inter che sono sempre dietro di noi. Nel calcio uno vince e gli altri no, sono felice perché lo abbiamo meritato".