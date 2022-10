Hakan Calhanoglu, man of the match di Inter-Barcellona, si è concesso ai microfoni di Mediaset dopo aver deciso il big match di Champions League. "Era molto importante oggi per noi vincere, bisognava dare un segnale anche soprattutto ai tifosi che ci sono sempre vicini - le sue parole -. Ci hanno dato una grande mano, noi abbiamo dimostrato di meritarci questa vittoria. Questa partita ci può dare la scossa, vogliamo continuare così. Per me è un gol importante, non segnavo dal 2016 in Champions, sono stato fuori tanto e ho lavorato tantissimo. Sono davvero felice. Qualificazione? Dobbiamo restare tranquilli e pensare partita per partita".