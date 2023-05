Il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu commenta così a Inter TV la conquista della Coppa Italia da parte dei nerazzurri ai danni della Fiorentina: "Abbiamo un altro trofeo, è importante per il nostro cammino. Oggi abbiamo avuto difficoltà contro una buona Fiorentina, ma abbiamo ottenuto questo 2-1, abbiamo vinto e alla fine conta di più. Noi non molliamo mai, siamo coibenti per questo trofeo. Ora sabato ci aspetta un'altra partita importante per il nostro cammino, oggi ci divertiamo e poi testa all'Atalanta".

Sul rapporto speciale con i tifosi: "Dal primo giorno mi hanno sempre dato sostegno anche se ero arrivato dall'altra parte. Non posso spiegare questo amore, posso solo viverlo. Sentire questo amore vale molto più di altre cose".