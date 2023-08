Il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu parla così ai microfoni di Inter TV dopo la bella vittoria ottenuta dai nerazzurri sul campo del Cagliari: "Abbiamo vinto una partita difficile, è sempre dura qui a Cagliari - ha esordito -. Lo sappiamo, siamo molto contenti per questo avvio di stagione. Sono contento di questo ruolo, mi piace giocare lì, portare palla e far giocare i miei compagni. Siamo contenti, non vogliamo rifare gli errori commessi lo scorso anno. Abbiamo cominciato bene, credo che sia meritata anche la vittoria di questa partita".

Cosa pensi dei nuovi giocatori?

"Siamo contenti, abbiamo un grande mix d'esperienza e giovani. C'è un bel clima e vogliamo portarlo avanti. Ora abbiamo una settimana prima della Fiorentina, ci prepareremo molto bene".