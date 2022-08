La palla per Barella era preparata?

"No, ci conosciamo da tanto tempo. Ci cerchiamo in campo, l'ho visto libero in quel momento e ha fatto un grandissimo gol. Sono contento per lui".

Con che risposte arrivate al derby specie dal punto di vista della completezza della squadra?

"Sappiamo che il Milan è diventato forte, sabato sarà una gara difficile. Ma noi siamo carichi come l'anno scorso, abbiamo il fuoco dentro e vediamo cosa succederà".

Lukaku vi ha detto qualcosa? Era contento dopo la vittoria.

"L'anno scorso abbiamo giocato senza di lui, ma lui aiuta sempre in campo. Sta male, spero che torni presto però noi sentiamo la sua forza anche fuori dal campo".