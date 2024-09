La super Champions League presenta due facce opposte della stessa medaglia, secondo Thierry Henry. Che promuove il nuovo format dalla prospettiva del tifoso e dell'analista, ma al contempo solleva alcuni interrogativi guardandola da ex giocatore e allenatore. "Penso che per noi, per la CBS (tv per cui lavora, ndr), sia semplicemente eccezionale poter parlare di più partite - le parole del francese riportate da The Athletic -. Ma c'è un "ma" per me perché mi schiero dalla parte degli allenatori. Ci sono troppe partite, non so come facciano questi ragazzi. Come analista, adoro tutto questo. Ma come ex giocatore e come allenatore, dico che è troppo. Non parliamo solo del fisico, ma anche della mente e di cosa comporti a un giocatore essere sempre performante".