La Serie A ha deciso i criteri con cui verranno stilati i calendari in vista della stagione 2022/23. Ecco la lista pubblicata sul sito ufficiale dell'organo dei club:

- è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

NAPOLI-SALERNITANA

- una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;