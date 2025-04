Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha parlato così dell'Inter, approdata ieri in semifinale di Champions League: "L'Inter ha dimostrato di essere una grande squadra in ogni competizione a cui ha partecipato ed è una seria contendente per la vittoria di questa Champions League. Lautaro, Thuram e il resto della squadra creeranno sicuramente problemi al Barcellona. Non sarà una sfida facile, perché anche il Barcellona è in ottima forma".

Che ne pensa di Nico Paz e Arda Guler, due talenti di proprietà del Real Madrid che in Italia sono stati accostati al'Inter?

"Che sono giocatori molto bravi ed è per questo che è logico che l'Inter, o qualsiasi buona squadra di alto livello, voglia ingaggiarli. Non conosco le intenzioni del club riguardo al futuro di entrambi".