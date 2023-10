Calcio inglese e mondiale in lutto per la scomparsa di Sir Robert Charlton, noto a tutti come Bobby Charlton. L'ex attaccante della Nazionale inglese e del Manchester United si è spento all'età di 86 anni. A darne l'annuncio è stata la famiglia, seguita dal tweet di cordoglio della Premier League. "Siamo estremamente tristi di sentire la notizia della scomparsa di uno dei più grandi calciatori nella storia del calcio inglese. Le nostre condoglianze alla famiglia di Sir Bobby e a tutto il Manchester United".