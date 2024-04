Intervistato da Sportitalia, l'ex calciatore Emanuele Calaiò ha speso due parole anche per il derby di Milano in programma lunedì: "Sarà un derby tosto. L'Inter vorrà sicuramente festeggiare. Dall'altra parte, però, c'è un Milan che ha perso contro la Roma e Pioli si giocherà il suo futuro. Mentre i nerazzurri sono in fiducia ed hanno una identità, i rossoneri sono molto discontinui"

Sui possibili valzer in panchina in Serie A: "Il primo desiderio di De Laurentiis è Conte. Non è un problema di ingaggio ma, conoscendo il mister di gestione. Il tecnico non vuole gente che si metta in mezzo, vuole autonomia. Conte è l'unico allenatore che garantirebbe entusiasmo, anche se il nome più fattibile è quello di Italiano. Per la Fiorentina dico Palladino. Al Bologna potrebbe arrivare Gilardino, così come a Torino Thiago Motta. A guidare i rossoneri potrebbe essere Lopetegui".