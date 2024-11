Urbano Cairo, presidente del Torino, è tra i protagonisti dell'evento 'Sports Industry Talk' organizzato dal Corriere della Sera. Nel corso del suo intervento, il numero uno granata si è espresso sull'impatto delle proprietà straniere nel campionato italiano: "Non si possono fare generalizzazioni, il fondo Elliott al Milan ha fatto bene così come Rocco Commisso a Firenze. Ma il calcio non è facile, i soldi non bastano. In molti, soprattutto americani, investono qui perché i prezzi delle squadre italiane sono molto competitivi rispetto a quelle americane”.

Il discorso si sposta poi sul suo futuro al Torino: "Io non voglio rimanere a vita, ma credo sia giusto lasciarlo a qualcuno più ricco e più bravo di me. Quando sono arrivato non c’erano neanche i palloni, vorrei lasciarlo a qualcuno con quei 20-30 miliardi che io non ho e per cui non voglio indebitarmi. Ma ripeto, io non voglio rimanere a tutti i costi, i ventenni finiscono…”.