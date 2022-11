Parlando ai microfoni di Milano Finanza, il presidente del Torino Urbano Cairo si è espresso in maniera favorevole sulla sempre più crescente ondata di proprietà straniere in Serie A: "Il calcio è un’industria globale che attrae investitori da tutto il mondo. In Premier League i club di proprietà inglese sono ormai in netta minoranza e il campionato è cresciuto molto a livello economico e sportivo negli ultimi anni. Non credo quindi che il passaporto sia un problema. Ciò che conta è la volontà di investire sulla crescita della Serie A e del calcio italiano. È un segnale di vitalità, dimostra che il calcio italiano ha un enorme potenziale di sviluppo. Abbiamo tradizione sportiva, cultura e tantissimi appassionati nel mondo. Dobbiamo fare di più per valorizzarli".