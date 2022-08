"Abbiamo tutte le intenzioni di investire e di far la miglior squadra possibile. Il calcio però dev'essere sostenibile, senza sostenibilità non va molto lontano" spiega Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato da TMW al termine del match tra Toro e Milan per il "Memorial Mamma e Papà Cairo".

Che acquisti dobbiamo aspettarci? Juric ne chiedeva dieci.

"Adesso vediamo... Sappiamo cosa serve. È arrivato Radonjic, Pellegri è un acquisto perché non era nostro, Bayeye che è un giovane di potenzialità, abbiamo preso Lazaro che l’Inter pagò 22 milioni e può avere grande potenziale. Manca un centrale difensivo perché abbiamo venduto Bremer, manca un centrocampista e ci sono cose che stanno nascendo, poi sulla trequarti abbiamo Radonjic, Verdi, Seck, quindi ne cerchiamo almeno uno. E poi vediamo se ci sono opportunità. L’anno scorso facemmo tre cose all’ultimo giorno. So che non si fanno all’ultimo giorno, il mister ha ragione su questo: ma il tema è che il mercato è strano, purtroppo è complicatissimo, ma siamo qui per fare bene e per fare la squadra".