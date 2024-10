Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs MediaGroup, intervenendo nel corso del 'Football business forum', panel internazionale sul mondo del calcio del Festival dello sport di Trento, ha lanciato un appello alla modernizzazione delle strategie per rendere remunerativo il calcio in Italia: "Negli ultimi 5 anni il calcio ha perso 5 miliardi di euro. Per essere competitivi è importante trovare nuove strategie per aumentare le entrate: bisogna mantenere sotto controllo i costi non solo in Italia ma anche in Europa. Altrimenti la situazione diventerà insostenibile, anche nel Regno Unito dove le entrate sono straordinarie con 4 miliardi di euro di entrate dai diritti televisivi. Bisogna fare scouting in tutto il mondo per cercare nuovi talenti".