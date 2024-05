A margine di un incontro al Festival delle tv di Dogliani, in provincia di Cuneo, il presidente del Torino Urbano Cairo si rallegra per la convocazione di tre giocatori granata da parte del ct azzurro Luciano Spalletti nella lista dei 30 dai quali saranno scelti i partecipanti all'Europeo di Germania: "Tre giocatori del Toro in Nazionale: sono davvero contento, è una bellissima cosa. Sono calciatori che sono cresciuti molto con noi, Alessandro Buongiorno è addirittura nostro giocatore da quando era bambino, Samuele Ricci l'abbiamo preso dopo che aveva fatto buone cose all'Empoli, ma con noi si è affermato definitivamente. Raoul Bellanova aveva fatto cose buone all'Inter e con noi ha fatto un campionato spettacolare".